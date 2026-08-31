Москва31 авг Вести.Украинские беженцы, подобные экс-министру обороны Украины Михаилу Федорову, который уехал в Италию, будут дискредитировать главу киевского режима Владимира Зеленского в Европе. Такое мнение выразил заместитель председателя Госдумы РФ Борис Чернышов в интервью ИС "Вести".

По его словам, украинский конфликт рано или поздно превратится в удавку на шее европейцев и станет крайне невыгодным.

Неудивительно, что экс-министр обороны Украины Михаил Федоров мигрирует в Италию, нашел там себе работу. Это даже хуже, чем если бы он остался в Киеве. В Италии, во Франции, в Британии разные беженцы из Украины будут проводить свою подрывную работу, рассказывать про Зеленского, говорить: денежек ему больше не надо давать, он не ваш. Он вас приведет туда, куда не надо считает Борис Чернышов

Михаил Федоров получил место консультанта министерства обороны Италии. По словам евродепутата Роберто Ванначчи, Владимир Зеленский мог бы стать консультантом итальянского министерства экономики и финансов за "доказанную способность урвать миллиарды западного мира".