Москва30 авгВести.Назначение бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова советником главы итальянского Министерства обороны Гвидо Крозетто превратит Италию в свалку лидера киевского режима Владимира Зеленского. Об этом пишет издание Il Fatto Quotidiano (FQ).
Автор материала задался вопросом, о чем думали Крозетто и премьер-министр Италии Джорджа Мелони, когда назначили Федорова на соответствующий пост.
Они хотят превратить Италию в свалку Зеленского?говорится в публикации
Издание также назвало "чепухой" ставку Рима на победу Украины в конфликте с Россией.
28 августа Федоров сообщил, что стал советником министра обороны Италии. Итальянская партия "Национальное будущее" подвергла критике это решение властей.