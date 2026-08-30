На Западе раскрыли, что станет с Италией после назначения Федорова FQ: назначение Федорова советником главы МО превратит Италию в свалку Зеленского

Москва30 авг Вести.Назначение бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова советником главы итальянского Министерства обороны Гвидо Крозетто превратит Италию в свалку лидера киевского режима Владимира Зеленского. Об этом пишет издание Il Fatto Quotidiano (FQ).

Автор материала задался вопросом, о чем думали Крозетто и премьер-министр Италии Джорджа Мелони, когда назначили Федорова на соответствующий пост.

Они хотят превратить Италию в свалку Зеленского? говорится в публикации

Издание также назвало "чепухой" ставку Рима на победу Украины в конфликте с Россией.

28 августа Федоров сообщил, что стал советником министра обороны Италии. Итальянская партия "Национальное будущее" подвергла критике это решение властей.