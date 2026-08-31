Ванначчи рассказал, какую должность мог бы получить Зеленский в Италии Евродепутат Ванначчи предложил трудоустроить Зеленского в Минфин Италии

Москва31 авг Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский мог бы получить должность в Минфине Италии благодаря своей способности получать помощь от стран Запада.

Об этом с иронией рассказал лидер итальянской правой партии "Национальное будущее", евродепутат Роберто Ванначчи.

После [экс-главы Минобороны Украины Михаила] Федорова, консультанта министерства обороны [Италии], мы получим Зеленского в качестве консультанта министерства экономики и финансов за его доказанную способность урвать миллиарды западного мира написал он в соцсети X

Федоров ранее заявил, что стал советником министра обороны Италии Гвидо Крозетто.

Итальянская партия "Национальное будущее" подвергла критике назначение Федорова на новую должность. В партии задались вопросом, в чьих интересах работает правительство Италии