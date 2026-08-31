Москва31 авгВести.Глава киевского режима Владимир Зеленский мог бы получить должность в Минфине Италии благодаря своей способности получать помощь от стран Запада.
Об этом с иронией рассказал лидер итальянской правой партии "Национальное будущее", евродепутат Роберто Ванначчи.
После [экс-главы Минобороны Украины Михаила] Федорова, консультанта министерства обороны [Италии], мы получим Зеленского в качестве консультанта министерства экономики и финансов за его доказанную способность урвать миллиарды западного миранаписал он в соцсети X
Федоров ранее заявил, что стал советником министра обороны Италии Гвидо Крозетто.
Итальянская партия "Национальное будущее" подвергла критике назначение Федорова на новую должность. В партии задались вопросом, в чьих интересах работает правительство Италии