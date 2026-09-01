Захарова назвала "театром абсурда" назначение Федорова советником в МО Италии В МИД России назвали назначение Федорова в минобороны Италии "театром абсурда"

Москва1 сен Вести.Назначение бывшего министра Украины Михаила Федорова советником главы аналогичного ведомства в Италии является "театром абсурда". Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

Федоров был назначен советником министра обороны Италии 28 августа. В ведомстве украинский политик должен будет отвечать за оборонные инновации.

Я, правда, мало найду примеров, когда бы официальную должность, связанную с инновациями, предоставили человеку, который стал известным благодаря своей кровожадности и желанию убивать как можно больше русских, и он же будет заниматься инновациями в Италии. Это театр абсурда приводит слова Захаровой ТАСС

Также представитель МИД РФ отметила, что она соболезнует простым итальянцам в связи с этим назначением.

Я считаю, что это позор для Италии. Это говорит о том, что, в первую очередь, итальянское правительство просто "плюнуло в лицо" итальянцам, показав, что специалистов по инновациям внутри Италии нет добавила Захарова

Назначение Федорова ранее подвергли критике в итальянской партии "Национальное будущее".