Москва1 сенВести.Назначение бывшего министра Украины Михаила Федорова советником главы аналогичного ведомства в Италии является "театром абсурда". Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.
Федоров был назначен советником министра обороны Италии 28 августа. В ведомстве украинский политик должен будет отвечать за оборонные инновации.
Я, правда, мало найду примеров, когда бы официальную должность, связанную с инновациями, предоставили человеку, который стал известным благодаря своей кровожадности и желанию убивать как можно больше русских, и он же будет заниматься инновациями в Италии. Это театр абсурдаприводит слова Захаровой ТАСС
Также представитель МИД РФ отметила, что она соболезнует простым итальянцам в связи с этим назначением.
Я считаю, что это позор для Италии. Это говорит о том, что, в первую очередь, итальянское правительство просто "плюнуло в лицо" итальянцам, показав, что специалистов по инновациям внутри Италии нетдобавила Захарова
Назначение Федорова ранее подвергли критике в итальянской партии "Национальное будущее".