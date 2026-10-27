Messaggero: споры о поддержке Киева привели к расколу в кабмине Италии

СМИ: в правительстве Италии возник раскол из-за позиции по Украине Messaggero: споры о поддержке Киева привели к расколу в кабмине Италии

Москва27 окт Вести.В правительстве Италии наметился раскол из-за различных подходов к вопросу о поддержке Украины, сообщила газета Il Messaggero.

Из публикации следует, что 25 октября вице-премьер – министр инфраструктуры и транспорта Маттео Сальвини пообещал, что в случае переизбрания на пост секретаря "Лиги" (партия, которая входит в правящую коалицию) он будет добиваться от правительства прекращения военной и финансовой помощи Киеву.

По информации издания, заявление Сальвини спровоцировало заочную полемику с министром иностранных дел Антонио Таяни, который также является зампредом правительства. Политик заявил, что Италия не намерена отказываться от поддержки Украины и продолжит оказывать помощь, "сколько потребуется".

Внутри (кабмина – прим. ред.) нарастает напряженность из-за поддержки Украины сказано в материале

Автор материала полагает, что противоречия между двумя вице-премьерами не оставляют сомнений: Таяни видит в помощи Украине способ избежать поражения Киева, тогда как Сальвини занимает противоположную позицию, стремясь к скорейшему установлению мира.

В начале октября премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что его страна не будет оказывать Киеву военную помощь и не позволит провозить через свою территорию оружие на Украину.

В свою очередь, 26 октября глава киевского режима Владимир Зеленский посетовал, что глава Пентагона Пит Хегсет уже месяц не подписывает соглашение, необходимое для передачи Киеву ракет для зенитных комплексов Patriot.