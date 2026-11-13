Санторо: пока продолжается кровопролитие, все остальное превращается в болтовню

Журналист Санторо: все обсуждения бесполезны, пока льется кровь Санторо: пока продолжается кровопролитие, все остальное превращается в болтовню

Москва13 ноя Вести.Пока продолжается кровопролитие на Украине, все остальное превращается в болтовню. Такое мнение журналисту ИС "Вести" Асе Емельяновой высказал депутат Европарламента от Италии в 2004-2005 гг., журналист Микеле Санторо.

По его словам, Европы без России не существует, но и России также нужна Европа.

Давайте потушим пожар, прекратим кровопролитие. Пока продолжается кровопролитие, все становится бесполезной болтовней. Прежде всего, мы должны прекратить убивать. Когда мы прекратим убивать, мы станем другими людьми. И постепенно ненависть… исчезнет и превратится в чувство сотрудничества и дружбы считает Санторо

Бывший евродепутат также высмеял привычку итальянцев винить президента России Владимира Путина в их проблемах.