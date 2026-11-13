Москва13 ноя Вести.Большой ошибкой европейцев является недооценка позитивной мирной энергии русского народа. Об этом журналисту ИС "Вести" Асе Емельяновой заявил депутат Европарламента от Италии в 2004-2005 гг., журналист Микеле Санторо.

По его словам, в Европе достаточно поверхностное представление о России и о русских людях.

Русские обладают необыкновенной жизненной силой. У них способности в области технологий, науки, литературы, которые нам неизвестны. Мы до сих пор рассматриваем русских с точки зрения противопоставления коммунизма капитализму. Мы должны преодолеть это поверхностное видение. Мы должны уловить волны того нового, что появилось в России убежден Микеле Санторо

По мнению итальянца, ЕС следует снова установить отношения и войти во взаимодействие с РФ.

Наши западные технологии и товары раньше легко попадали в Россию, вызывали интерес у народа России. Обмен и разнообразие — это основа для мира и разрядки. А возводить стены — это самоубийственно. Недооценка позитивной мирной энергии русского народа - большая ошибка со стороны Европы заявил он

Европа должна научиться анализировать Россию более глубоко; россияне - необыкновенный народ, заключил итальянский журналист.