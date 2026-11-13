Москва13 ноя Вести.Нет причин считать Россию неевропейской страной, Европа без России не существует. Такое мнение в интервью журналисту ИС "Вести" Асе Емельяновой выразил депутат Европарламента от Италии в 2004-2005 гг., журналист Микеле Санторо.

Для меня Европы без России не существует. И россияне должны понимать, что России нужна Европа. Нет причины считать Россию неевропейской страной. Понятно, что путь, который следует пройти, заключается в ослаблении напряженности и восстановлении дружеских связей и торговых отношений. Так давайте потушим пожар, прекратим кровопролитие сказал экс-депутат

Он также подчеркнул, что спорт и культура должны быть вне войн, они должны оставаться посланниками мира и основой для сотрудничества между странами.