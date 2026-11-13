Экс-депутат Санторо: в Италии во всем обвиняют Путина, что бы ни случилось

Экс-депутат Санторо высмеял привычку итальянцев винить Путина в проблемах Экс-депутат Санторо: в Италии во всем обвиняют Путина, что бы ни случилось

Москва13 ноя Вести.В итальянском обществе привыкли свои внутренние проблемы списывать на влияние России и лично президента РФ Владимира Путина. Об этом журналисту ИС "Вести" Асе Емельяновой заявил депутат Европарламента от Италии в 2004-2005 гг., журналист Микеле Санторо.

По его словам, в Италии нередко упоминают про гибридную войну, а потому в любых инцидентах предпочитают винить Россию.

Мы часто сталкиваемся с тем, что называется "гибридная война". Что бы ни случилось, нагнетается ощущение "виноват Путин". Хотя, конечно же, нет. Но нагнетается ощущение. Даже когда мы сталкиваемся с ситуацией, что подростки рассылают электронные письма и блокируют все школы заявил он

В целом, добавил Санторо, ситуация настолько напряжена, что любой незначительный повод может спровоцировать неразбериху.

К сожалению, сейчас в мировую политику могут встраиваться самые странные субъекты, и если страны не сотрудничают и преобладает война, то любой инцидент может спровоцировать катастрофу. Именно в этой ситуации мы сейчас оказались. Поэтому нам нужна разрядка напряженности сказал он

Поэтому нужна разрядка напряженности, полагает журналист.