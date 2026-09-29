IFQ: попытки Запада нанести поражение России привели к росту поддержки Путина IFQ: давление Запада привело к консолидации россиян и росту поддержки Путина

Москва29 сен Вести.Попытки стран коллективного Запада нанести России стратегическое поражение обернулись прямо противоположным эффектом - беспрецедентной консолидацией общества и резким ростом поддержки президента Владимира Путина, сообщает итальянская газета IL Fatto Quotidiano.

Как отмечает автор материала, еще после начала конфликта на Украине западные аналитики прогнозировали, что давление НАТО лишь укрепит позиции российского лидера.

Успех на выборах в Госдуму, где он побил все предыдущие рекорды, подтверждает верность этого прогноза отмечается в публикации итальянского издания

В статье также говорится, что правящие элиты Италии пытаются замаскировать собственную политическую несостоятельность, распространяя среди граждан мифы о якобы существующем у россиян недовольстве своим государством. Автор подчеркивает абсурдность таких утверждений, напоминая, что граждане России любят свою родину и крайне негативно воспринимают действия западных политиков, открыто стремящихся обречь их на нищету и поражение.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ходе брифинга озвучил, что "здравых голосов" с Запада в пользу диалога по украинскому конфликту не слышно, что делает необходимым дальнейшее проведение Россией спецоперации.