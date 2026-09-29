Песков: "здравых голосов" с Запада не слышно, что делает необходимой СВО

Песков: "здравых голосов" с Запада не слышно, поэтому СВО продолжается Песков: "здравых голосов" с Запада не слышно, что делает необходимой СВО

Москва29 сен Вести."Здравых голосов" в пользу диалога по украинскому конфликту не слышно, что делает необходимым дальнейшее проведение Россией спецоперации. Такую позицию озвучил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Мы никаких здравых голосов в пользу диалога, в пользу исправления ситуации не видим, что делает необходимым наше последовательное проведение специальной военной операции сказал официальный представитель Кремля

Помимо этого, он, в частности, назвал голословными заявления в Эстонии о причастности России к поджогу военного завода в Таллине.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в интервью ИС "Вести" выразил мнение, что США и Россия скоро вернутся к договоренностям Анкориджа.