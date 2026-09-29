Москва29 сенВести."Здравых голосов" в пользу диалога по украинскому конфликту не слышно, что делает необходимым дальнейшее проведение Россией спецоперации. Такую позицию озвучил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ходе брифинга.
Мы никаких здравых голосов в пользу диалога, в пользу исправления ситуации не видим, что делает необходимым наше последовательное проведение специальной военной операциисказал официальный представитель Кремля
Помимо этого, он, в частности, назвал голословными заявления в Эстонии о причастности России к поджогу военного завода в Таллине.
Ранее председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в интервью ИС "Вести" выразил мнение, что США и Россия скоро вернутся к договоренностям Анкориджа.