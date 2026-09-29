Карасин: США и Россия скоро вернутся к договоренностям Анкориджа Карасин убежден, что договоренности в Анкоридже скоро будут актуальны

Москва29 сен Вести.Достигнутые в Анкоридже договоренности в скором времени станут актуальны – они будут соответствовать интересам мира и стабильности в Европе, а также в отношениях России и Украины. Такое мнение в интервью ИС "Вести" выразил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

По его словам, Россия сохраняет приверженность достигнутым договоренностям.

Мы верны тем договоренностям, которые были достигнуты в Анкоридже, причем, предложенные американской стороной, были как бы подтверждены президентами Российской Федерации, Соединенных Штатов. Но, к сожалению, после этого произошел процесс отхода от того, о чем договорились в Анкоридже, но по-прежнему все это находится на столе истории, и к этим договоренностям можно и нужно вернуться. Я в этом абсолютно убежден сказал Карасин

Сенатор считает, что должен пройти определенный временной цикл, чтобы страны вновь вернулись к соглашениям.

Мне кажется, этот цикл находится на завершающем этапе. Мы вернемся к тем договоренностям, которые были достигнуты в Анкоридже, и это будет соответствовать интересам мира и стабильности в Европе, в регионе в целом, главное — в отношениях между Россией и Украиной добавил он

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции в ООН подтвердил готовность России вернуться к достигнутым в Анкоридже договоренностям.

Переговоры президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа прошли 15 августа 2025 года в городе Анкоридж штата Аляска в США.