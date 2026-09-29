Сенатор Карасин прокомментировал встречу Вадефуля с Лавровым Карасин о встрече Вадефуля с Лавровым: обязательно контакты надо продолжать

Москва29 сен Вести.Общение России с Германией нужно продолжать, однако это не должны быть контакты ради контактов. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

Именно так он прокомментировал встречу министра иностранных дел России Сергея Лаврова с немецким коллегой Йоханном Вадефулем, которая состоялась 26 сентября на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Обязательно контакты надо продолжать, но это не должны быть контакты ради контактов. Контакты должны приводить к каким-то практическим договоренностям, которые бы приблизили мирное урегулирование украинской трагедии. Потому что все, что происходит сейчас на Украине, уже начинает попахивать такой, как бы сказать, общемировой трагедией, драмой. Потому что ничего с собой киевский режим, кроме беды и какой-то горечи, не несет сказал Карасин

Также сенатор в интервью заявил, что Вадефуль имитировал активность, пригласив Лаврова на встречу в Нью-Йорке. По словам Карасина, беседа была односторонняя и ничего нового не принесла.

Помимо этого, Карасин, в частности, выразил мнение, что США и Россия скоро вернутся к договоренностям Анкориджа.