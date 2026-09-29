Москва29 сен Вести.Просьба главы МИД Германии Йоханна Вадефуля о встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке – имитация активности немецкого политика. Такое мнение в интервью ИС "Вести" выразил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

Он обратил внимание на то, что такая просьба прозвучала впервые за более чем четыре года.

Сам факт того, что министр иностранных дел Германии впервые за четыре с половиной года обратился с просьбой принять его к министру Лаврову – это само по себе любопытно и как бы знаменательно. В багаже для этой беседы он не принес ничего нового. Понятно, что это с его стороны была имитация активности – активности напоказ публике… Беседа, в общем, была такая, как бы, односторонняя, и запомнилась только тем, что она состоялась сказал Карасин

Сенатор считает, что контакты между руководителями внешнеполитических ведомств стран НАТО и России должны завершаться общими философскими подходами и планами взаимодействия между государствами.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал встречу Лаврова и Вадефуля. По его словам, это позитивный сигнал, однако представитель Кремля предостерег от выводов о кардинальном изменении отношений Москвы и Берлина.