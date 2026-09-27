Журналист Хинкл заявил, что Германии выгоднее была бы дружба с РФ, а не Западом

В США указали на просчет Германии в отношении России Журналист Хинкл заявил, что Германии выгоднее была бы дружба с РФ, а не Западом

Москва27 сен Вести.Американский журналист Джексон Хинкл, комментируя встречу главы МИД РФ Сергея Лаврова с германским коллегой Йоханном Вадефулем на полях ООН, указал на просчет Берлина в выборе союзников.

Если бы Германия сотрудничала с Россией, а не с Западом, ей было бы намного лучше, чем сейчас написал журналист в соцсети X

Ранее Лавров заявил, что Вадефуль на прошедшей встрече зачитал ему то, что власти Германии и так заявляют ежедневно. Российский министр отметил, что не услышал ничего нового в речи своего немецкого коллеги. По словам главы МИД РФ, встреча была предложена ради возможного извлечения уступок по украинскому вопросу.