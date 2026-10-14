Экс-депутат ЕП: третьей мировой войны еще не случилось только благодаря Путину Франческа Донато: только благодаря Путину еще не началась третья мировая война

Москва14 окт Вести.Президент России Владимир Путин неизменно старался избежать военной эскалации, и только благодаря ему пока не случилось третьей мировой войны. Об этом заявила экс-депутат Европарламента (ЕП) от Италии Франческа Донато в интервью журналисту ИС "Вести" Асе Емельяновой.

Она подчеркнула, что все западные политики знают Путина как очень взвешенного человека.

Он неизменно сдержан и дипломатичен, и всячески старался избежать военной эскалации и никогда не пытался повышать напряженность, хотя, разумеется, и мог это сделать. Вот я и подумала: если завтра не будет Путина, если придет другой президент – ну, к примеру, [зампред Совбеза РФ Дмитрий] Медведев или еще кто-нибудь. Вот тогда отношение Европы изменится, тогда Европа осознает, что этот другой не столь сдержан и не будет всячески стараться избежать силовых действий, не будет думать о безопасности наших граждан и о сохранении наших отношений предположила экс-депутат

Такой сценарий, по ее мнению, мог бы заставить Европу скорректировать свою агрессивную позицию в отношении России.

То есть она (Европа. – Прим. ред.) будет иметь дело с человеком, готовым показать силу России, как поступил [президент США Дональд] Трамп, когда атаковал Иран. Это вполне могло бы заставить Европу отказаться от наиболее агрессивных пунктов своей позиции, потому что риски были слишком высоки. Я очень рада, что президентом является именно Путин. Только благодаря ему еще не началась третья мировая война подчеркнула Донато

Также в интервью экс-депутат ЕП заявила, что Владимир Путин ведет себя слишком мягко, и он излишне доверял партнерам, не заслуживавшим этого.