Москва13 ноя Вести.Около 71% жителей Европы выступают за создание собственной армии Евросоюза. Такие данные приводит издание Politico со ссылкой на результаты опроса, подготовленного аналитическим центром GLOBSEC.

Согласно исследованию, поддержка этой идеи высока во всех охваченных опросом странах – членах ЕС. Результаты исследования отражают обеспокоенность европейцев надежностью США и разногласиями по поводу конфликта на Украине, отмечается в публикации.

Согласно новым результатам опроса, с которыми ознакомилось издание Politico, около 71% европейцев хотят, чтобы у ЕС была собственная армия говорится в статье

Наибольшая доля сторонников создания общей армии зафиксирована в Румынии (82%), Литве (78%) и Франции (75%). В Польше и Болгарии идею поддержали около 70% респондентов, в Германии – 69%.

При этом поддержка создания собственных военных сил ЕС не означает отказа от НАТО. Около 77% опрошенных в странах альянса заявили, что проголосовали бы за сохранение членства в нем.

Опрос также показал поддержку возвращения обязательной военной службы: среди жителей стран, где не предусмотрена обязательная военная служба, эту идею одобрили 64% участников исследования. Наиболее высокие показатели зафиксированы в Чехии, Франции, Германии и Словакии.

Результаты появились на фоне дискуссий европейских правительств об укреплении оборонных возможностей ЕС в условиях продолжающегося конфликта и неопределенности относительно приверженности США европейской безопасности.

Ранее заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил в интервью ИС "Вести", что страны Европейского союза и НАТО активно форсируют военные приготовления, обратного хода которым может уже не быть.