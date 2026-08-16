В Польше предложили создать Европейский легион с ветеранами ВСУ Глава МИД Польши Сикорский выступил с идеей создания Европейского легиона

Москва16 авг Вести.Евросоюз нуждается в более тесной военной интеграции, чтобы иметь возможность быстро реагировать на различные угрозы. Такое заявление сделал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

По его словам, которые приводит Kathimerini, необходимо создать Европейский легион с привлечением ветеранов ВСУ.

Мы не можем обращаться к Вашингтону каждый раз, когда у нас во дворе вспыхивает пожар заявил Сикорский

Он добавил, что речь идет о создании "постоянных вооруженных сил, в состав которых можно было бы привлекать опытных профессионалов со всей европейской семьи, в том числе и закаленных в боях украинских ветеранов".

Глава МИД Польши также подчеркнул, что необходимо создать "европейский стол" в рамках НАТО.

Ранее США уведомили европейских союзников, что намерены сократить на треть число истребителей, предоставляемых для миссий в Европе.