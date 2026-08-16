Москва16 авгВести.Многие поляки, которые слушают выступления государственных деятелей по телевидению или радио, положительно оценивают курс Запада на милитаризацию. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал польский общественно-политический деятель Мариуш Ничипорук.
По его словам, большое количество граждан верят, что Евросоюз един и "немцы побегут впереди всех защищать".
Те люди, которые много смотрят телевидение, государственных деятелей и радио слушают, так радуются… Людям пропаганду такую навеяли, что, мол, НАТО – это… у нас единственный путь к хорошему будущему, спрятаться за спиной старшего брата. И потому ту же милитаризацию Запада воспринимают как положительнуюобъяснил он
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что процесс милитаризации Европы потребует от России дополнительных мер для гарантии национальной безопасности.