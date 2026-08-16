В Польше рассказали о положительном отношении граждан к милитаризации Запада Общественник объяснил, почему поляки положительно оценивают милитаризацию Запада

Москва16 авг Вести.Многие поляки, которые слушают выступления государственных деятелей по телевидению или радио, положительно оценивают курс Запада на милитаризацию. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал польский общественно-политический деятель Мариуш Ничипорук.

По его словам, большое количество граждан верят, что Евросоюз един и "немцы побегут впереди всех защищать".

Те люди, которые много смотрят телевидение, государственных деятелей и радио слушают, так радуются… Людям пропаганду такую навеяли, что, мол, НАТО – это… у нас единственный путь к хорошему будущему, спрятаться за спиной старшего брата. И потому ту же милитаризацию Запада воспринимают как положительную объяснил он

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что процесс милитаризации Европы потребует от России дополнительных мер для гарантии национальной безопасности.