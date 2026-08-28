Более 76% литовцев поддерживают всеобщий призыв на срочную армейскую службу

Большая часть жителей Литвы поддерживает всеобщий призыв на срочную службу Более 76% литовцев поддерживают всеобщий призыв на срочную армейскую службу

Москва28 авг Вести.Более 76% жителей Литвы поддерживают идею, предполагающую введение всеобщего призыва на срочную армейскую службу. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного компанией Norstat по заказу ассоциации Visuotine gynyba.

В исследовании приняли участие 1,5 тысячи респондентов.

Идею возвращения к практике всеобщего призыва на срочную службу в армии поддержали 76,3% участников опроса сказал президент ассоциации Томас Годляускас

Вместе с тем, согласно результатам опроса, 23% литовцев выступили за сохранение действующего порядка. 14,5% предложили идею профессиональной армии без призывников.

В 2015 году в Литве восстановили отмененную в 2008 году срочную службу в армии. Изначально предполагалось, что она вводится на пять лет. Однако позже парламент принял решение сделать призыв постоянным.

Сейчас военные из-за недостаточно развитой инфраструктуры не имеют возможности принять всех военнообязанных призывного возраста, поэтому решение о приеме на службу в Литве принимается с помощью компьютерного отбора, как в лотерее.