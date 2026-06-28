Вучич: Сербия вернет службу по призыву с марта 2027 года

Вучич: призыв в армию Сербии начнется в марте 2027 года Вучич: Сербия вернет службу по призыву с марта 2027 года

Москва28 июн Вести.Служба в сербской армии по призыву начнется в марте 2027 года. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич.

Во время осмотра вооружений на военном аэродроме Батайница под Белградом президент уточнил, что до этого времени должны пройти необходимые бюрократические процедуры.

В марте начнем с прохождения очень краткой обязательной военной службы, о которой думаю, что принесет пользу всем мужчинам и многим девушкам, даст больше ответственности и серьезности, других взглядов на жизнь. сказал он

В начале декабря 2025 года Скупщина Сербии приняла поправки к закону об армии, однако положения о возвращении обязательной военной службы в них не вошли.

В сентябре 2024 года Вучич заявлял, что подписал согласие на введение службы по призыву сроком на 75 дней. При этом окончательное решение должны были одобрить правительство и утвердить парламент.

Сейчас в армии Сербии служат профессиональные военные. Кроме того, для желающих действует добровольная военная служба: кандидаты проходят отбор, получают материальные выплаты, а также возможность военного образования и продвижения по званиям.