Вучич заявил о формировании беспилотных подразделений в армии Сербии Вучич заявил о планах создания в армии Сербии подразделений БПЛА

Москва28 июн Вести.Президент Сербии Александр Вучич заявил о намерении создать в армии страны подразделения по управлению БПЛА и беспилотными платформами.

Он подчеркнул, что беспилотная наземная платформа "Мали Милош" сербского производства способна не только нести вооружение, но и вывозить раненых с поля боя.

Вскоре у нас будут особые подразделения при батальонах и бригадах регулярной армии, где будет больше женщин и молодых людей, тех, кто не должен быть исключительно физически подготовленным, но кто обучен управлять дронами и беспилотными платформами приводит слова Вучича агентство Танюг

Ранее Вучич предупредил, что служба в сербской армии по призыву начнется в марте 2027 года.