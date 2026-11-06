Москва6 ноя Вести.Страны Европейского союза и НАТО активно форсируют военные приготовления, обратного хода которым может уже не быть. Такое мнение в интервью ИС "Вести" высказал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

Он считает, что если кто-то долго готовится к войне, то в какой-то момент ему будет трудно "дать обратный ход".

[ЕС и НАТО] очень быстро форсируют военные приготовления. И ведь опасение в том, что на каком-то этапе, когда ты слишком долго готовишься к войне, обратный ход уже трудно дать… Вот эта инерция, она может сыграть очень подлую роль для независимости, для безопасности в Евразии. И мы об этом неоднократно говорим, и наш президент подчеркивает это в очень многих выступлениях. Это абсолютная истина сказал Карасин

Сенатор добавил, что излишняя медийность очень вредит дипломатии.

Потому что у нас сейчас, видимо, в силу развития телевидения, средств массовой информации, у нас все, что люди думают, они говорят на экранах, так сказать, в своих Telegram-каналах и так далее и тому подобное, иногда высвечивая такие вещи, которые только провоцируют ожесточение. Дипломатия, ну, по крайней мере, которой учили нас и которую мы исповедуем до сих пор, она направлена на то, чтобы достигать договоренностей позитивных, многообещающих, и только потом, в случае если это начинает получаться каким-то образом, придавать это гласности, обсуждать это и так далее пояснил он

Карасин также озвучил мнение, что европейские политики глубже и умнее Владимира Зеленского.