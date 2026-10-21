Москва21 окт Вести.Долго время Европа не сильно занималась развитием своих вооруженных сил, но после изменения позиции США по отношению к НАТО руководство ЕС оживляет проект создания общей армии. Об этом ИС "Вести" рассказал заместитель директора по научной работе ИМЭМО РАН Сергей Кислицын.

Он отметил, что на данный момент речь идет скорее о модернизации ВПК, а не о создании военно-политического блока.

Европа, в принципе, не сильно раньше занималась военным планированием и развитием своих вооруженных сил. … выясняется, что у кого-то нет стратегии национальной безопасности, у кого-то нету документов о развитии вооруженных сил. … Европейская армия — идея старая, но она существовала на бумаге, поскольку вроде бы как было НАТО. Теперь вот появляется снова какой-то подход к вопросам создания европейской армии. Но я бы здесь был крайне осторожен, поскольку перспективы какого-то системного явления, какого-то блока мне пока кажутся маловероятными. Надо добавить также, что происходит развитие военно-промышленного комплекса в Европе рассказал эксперт

Ранее Кислицын заявил о рисках для американских компаний, желающих торговать с РФ. По его словам, они могут попасть под европейские санкции.