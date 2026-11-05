Москва5 ноя Вести.США устраивает высокий уровень военно-политической напряженности в Европе и присутствие там небольшого числа американских сил. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил директор ИМЭМО имени Е.М. Примакова РАН Федор Войтоловский.

Эксперт отметил, что президент США Дональд Трамп добился того, чтобы европейцы увеличили свои оборонные расходы и переложил на них больше ответственности в политике сдерживания РФ.

Соответственно, если европейцы тратят больше денег на оборону, это значит, прежде всего то, что они покупают больше американских вооружений и военной техники. Поэтому высокий уровень военно-политической напряженности в Европе американцев устраивает. Устраивает наличие сравнительно небольших сил американских в Европе. Эти силы намного меньше, чем были в период холодной войны, но при этом милитаризация Европы, милитаризация европейских экономик и увеличение их военных расходов - это то, что надо для американцев, для компаний американского военно-промышленного комплекса считает эксперт

Ранее ведущий научный сотрудник Института США и Канады РАН (ИСКРАН) Артур Демчук заявил, что США никогда не выведут свои войска из Европы, так как таким образом пытаются контролировать европейские страны.