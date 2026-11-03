Москва3 нояВести.США никогда не выведут свои войска из Европы, так как таким образом пытаются контролировать европейские страны. Об этом в интервью ИС "Вести" дал ведущий научный сотрудник Института США и Канады РАН (ИСКРАН) Артур Демчук.
Политолог напомнил, что Трамп неоднократно говорил европейцам, что они сами должны платить за свою оборону.
Поэтому Трамп может, конечно, сократить контингент в Европе. Вряд ли он станет ли он станет выводить американских военнослужащих полностью из Европы, потому что США стремятся контролировать европейские страны через присутствие своих войск. Другое дело, что в рамках Европы он может начать перебазирования контингента из одних стран в другие, как он уже предложил перебазировать часть военнослужащих, например, из Германии, допустим, в Польшу. Для американского контингента могут быть созданы какие-то небольшие военные базы в государствах Прибалтикизаявил Демчук
Эксперт добавил, что Трамп будет стараться переложить бюджет НАТО в основном на европейских союзников.
Такими постепенными, постепенными своими действиями он будет стараться сократить расходы американского бюджета и представлять это американцам как свою очередную внешнеполитическую победу, достижения и защиту интересов американских налогоплательщиковдобавил он
Ранее агентство Bloomberg сообщало, что США намерены обратиться к союзникам по НАТО с просьбой увеличить взносы в программу поставок американского оружия для Украины.