Эксперт Демчук уверен, что США никогда не выведут войска из Европы

Трамп не планирует выводить войска США из Европы, считает эксперт Эксперт Демчук уверен, что США никогда не выведут войска из Европы

Москва3 ноя Вести.США никогда не выведут свои войска из Европы, так как таким образом пытаются контролировать европейские страны. Об этом в интервью ИС "Вести" дал ведущий научный сотрудник Института США и Канады РАН (ИСКРАН) Артур Демчук.

Политолог напомнил, что Трамп неоднократно говорил европейцам, что они сами должны платить за свою оборону.

Поэтому Трамп может, конечно, сократить контингент в Европе. Вряд ли он станет ли он станет выводить американских военнослужащих полностью из Европы, потому что США стремятся контролировать европейские страны через присутствие своих войск. Другое дело, что в рамках Европы он может начать перебазирования контингента из одних стран в другие, как он уже предложил перебазировать часть военнослужащих, например, из Германии, допустим, в Польшу. Для американского контингента могут быть созданы какие-то небольшие военные базы в государствах Прибалтики заявил Демчук

Эксперт добавил, что Трамп будет стараться переложить бюджет НАТО в основном на европейских союзников.

Такими постепенными, постепенными своими действиями он будет стараться сократить расходы американского бюджета и представлять это американцам как свою очередную внешнеполитическую победу, достижения и защиту интересов американских налогоплательщиков добавил он

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что США намерены обратиться к союзникам по НАТО с просьбой увеличить взносы в программу поставок американского оружия для Украины.