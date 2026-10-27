Армия США готовится к крупным конфликтам и отрабатывает скорость рытья могил Defense News: военные США при боевой подготовке учатся оперативно рыть могилы

Москва27 окт Вести.Военнослужащие Сухопутных войск США начали тренировки по развертыванию временных захоронений — такая мера прорабатывается на случай крупномасштабных боевых действий, сообщил портал Defense News со ссылкой на пресс-релиз американской армии.

Местом проведения учений стал штат Северная Каролина. К отработке обустройства крупномасштабных временных захоронений привлекли военных инженеров, медиков и других специалистов. В маневрах задействовали специальную технику, в том числе, бульдозеры.

Военные готовятся к мрачной перспективе захоронения павших солдат на поле боя, проверяя, насколько быстро могут создавать временные могилы говорится в публикации

Уточняется, что это необходимо для сохранения останков погибших, чтобы после завершения конфликта их можно было опознать и передать родным.

На создание траншеи, рассчитанной на 20 погибших, у американских солдат в среднем уходил 1 час 15 минут, добавил портал.

5 октября Минобороны Австралии сообщило о гибели на полигоне в ходе учений на севере страны одного военнослужащего.