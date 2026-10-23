Американские военные приступили к стратегическим учениям ядерной триады В США начались ежегодные учения стратегических ядерных сил Global Thunder

Москва23 окт Вести.Стратегическое командование Вооруженных сил США (STRATCOM) сообщило о старте ежегодных учений Global Thunder 27, направленных на поддержание готовности ядерной триады страны, контроля над этими вооружениями и сохранение эффективности сил стратегического сдерживания.

Соответствующее уведомление размещено на сайте командования.

Уточняется, что маневры начались 22 октября на авиабазе Оффатт в штате Небраска.

Задача учений — повысить готовность ядерных сил, а также "обеспечить безопасность, надежность, эффективность и убедительность стратегического сдерживания", отметили в STRATCOM.

Представители командования подчеркнули, что Global Thunder 27 проводятся на регулярной основе и не являются ответом на текущие события в мире или действия со стороны других государств.

20 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сейчас мир впервые за долгое время остался без договорно-правовой базы в области ядерного разоружения, что чрезвычайно опасно.