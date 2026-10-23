Москва23 октВести.Стратегическое командование Вооруженных сил США (STRATCOM) сообщило о старте ежегодных учений Global Thunder 27, направленных на поддержание готовности ядерной триады страны, контроля над этими вооружениями и сохранение эффективности сил стратегического сдерживания.
Соответствующее уведомление размещено на сайте командования.
Уточняется, что маневры начались 22 октября на авиабазе Оффатт в штате Небраска.
Задача учений — повысить готовность ядерных сил, а также "обеспечить безопасность, надежность, эффективность и убедительность стратегического сдерживания", отметили в STRATCOM.
Представители командования подчеркнули, что Global Thunder 27 проводятся на регулярной основе и не являются ответом на текущие события в мире или действия со стороны других государств.
20 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сейчас мир впервые за долгое время остался без договорно-правовой базы в области ядерного разоружения, что чрезвычайно опасно.