Токио на фоне убийства мирного жителя просит не выпускать с баз военных США Токио после убийства мирного жителя просит не выпускать с баз солдат США

Москва17 окт Вести.Министерство обороны Японии призвало руководство ВС США свести к минимуму нахождение американских военных за пределами военных объектов во время проведения масштабных совместных учений Keen Sword, которые начинаются 19 октября 2026 года, сообщило агентство KYODO.

По его информации, соответствующее обращение передано командующему вооруженными силами США в Японии генерал-лейтенанту Стивену Джосту. Данное требование связано с недавним арестом на острове Окинава 20-летнего американского морского пехотинца по обвинению в убийстве и ограблении местной жительницы. Это вызвало волну общественного возмущения в Японии.

Сообщается, что в ходе учений военнослужащие США разместятся в основном на базах Сил самообороны Японии. При этом глава Объединенного штаба японских Вооруженных сил генерал Хироаки Утикура до этого подчеркнул в беседе с прессой, что маневры Keen Sword никак не связаны с недавним убийством на Окинаве.

Также Хироаки Утикура заявил, что военное руководство относится к происшествию крайне серьезно, однако отметил, что отменять маневры из-за этого не станут. Перед началом визитов американских кораблей (включая авианосец USS Theodore Roosevelt) командиры США отдельно провели с личным составом беседы о необходимости соблюдать строгую дисциплину и уважать принимающую сторону.

Крупномасштабные учения Keen Sword пройдут с 19 по 29 октября. В них примут участие около 45 тысяч японских военнослужащих и около 12 тысяч американских солдат. Кроме того, к маневрам присоединятся военные еще семи стран, включая Австралию, Канаду, Германию и Францию. В рамках этих учений стороны впервые отработают развертывание новых японских мобильных ракетных систем "Тип-25" и американских противокорабельных комплексов NMESIS на отдаленных островах вблизи Тайваня.

В МИД России ранее заявили, что учения Японии перестали носить оборонительный характер.