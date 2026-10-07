Москва7 октВести.Американское военное командование на Окинаве объявило о введении комендантского часа для всех военнослужащих США в этом регионе. Причиной стало убийство местной жительницы, в котором подозревается американский морской пехотинец.
Согласно опубликованному в соцсетях заявлению, комендантский час вводится на 30 дней и распространяется на всех американских военнослужащих в регионе. Кроме того, на 48 часов вводится режим прекращения любой активности, что означает возвращение всех подразделений на базы. Также объявлено о полном запрете на употребление военными алкогольных напитков.
4 октября на Окинаве по подозрению в убийстве и ограблении 39-летней женщины в городе Наха был арестован 20-летний американский морпех, который приписан к авиабазе корпуса американской морской пехоты Футэмма, расположенной в префектуры Окинава.
Тело погибшей было найдено в одном из местных отелей. Записи камер видеонаблюдения показали, что арестованный и женщина вместе зашли в номер, откуда через некоторое время морпех вышел один. По предварительным данным, у жертвы также исчезли личные вещи. Задержанный американец свою причастность к убийству отрицает.
6 октября Законодательное собрание города Наха, административного центра Окинавы, единогласно приняло резолюцию с осуждением убийства местной жительницы, а также с требованием принять меры по пресечению повторения подобных инцидентов. В связи с происшествием посла США в Токио вызывали в японский МИД.
Министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми, со своей стороны, потребовал от командующего Вооруженными силами США в Японии генерал-лейтенанта Стивена Джоста принять самые жесткие меры для укрепления дисциплины в войсках.
Окинава - самый южный из крупных островов Японии, где дислоцировано свыше 70% площади всех находящихся в этой стране объектов Вооруженных сил США, включая крупнейшую за пределами Соединенных Штатов базу ВВС Кадена.