Комендантский час ввели для военных США на Окинаве после убийства женщины

Для военных США на Окинаве после убийства японки ввели комендантский час Комендантский час ввели для военных США на Окинаве после убийства женщины

Москва7 окт Вести.Американское военное командование на Окинаве объявило о введении комендантского часа для всех военнослужащих США в этом регионе. Причиной стало убийство местной жительницы, в котором подозревается американский морской пехотинец.

Согласно опубликованному в соцсетях заявлению, комендантский час вводится на 30 дней и распространяется на всех американских военнослужащих в регионе. Кроме того, на 48 часов вводится режим прекращения любой активности, что означает возвращение всех подразделений на базы. Также объявлено о полном запрете на употребление военными алкогольных напитков.

4 октября на Окинаве по подозрению в убийстве и ограблении 39-летней женщины в городе Наха был арестован 20-летний американский морпех, который приписан к авиабазе корпуса американской морской пехоты Футэмма, расположенной в префектуры Окинава.

Тело погибшей было найдено в одном из местных отелей. Записи камер видеонаблюдения показали, что арестованный и женщина вместе зашли в номер, откуда через некоторое время морпех вышел один. По предварительным данным, у жертвы также исчезли личные вещи. Задержанный американец свою причастность к убийству отрицает.

6 октября Законодательное собрание города Наха, административного центра Окинавы, единогласно приняло резолюцию с осуждением убийства местной жительницы, а также с требованием принять меры по пресечению повторения подобных инцидентов. В связи с происшествием посла США в Токио вызывали в японский МИД.

Министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми, со своей стороны, потребовал от командующего Вооруженными силами США в Японии генерал-лейтенанта Стивена Джоста принять самые жесткие меры для укрепления дисциплины в войсках.

Окинава - самый южный из крупных островов Японии, где дислоцировано свыше 70% площади всех находящихся в этой стране объектов Вооруженных сил США, включая крупнейшую за пределами Соединенных Штатов базу ВВС Кадена.