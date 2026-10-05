Япония требует повысить дисциплину американских военных после убийства женщины Япония требует от США повысить дисциплину военных после убийства женщины

Москва5 окт Вести.Власти Японии намерены добиться от США повышения дисциплины размещенных в стране американских военнослужащих и будут требовать сделать все возможное для того, чтобы не допускать инцидентов с их участием. Об этом заявил генсек правительства Японии Минору Кихара, комментируя убийство жительницы южной префектуры Окинава, по подозрению в котором был арестован морпех США.

Правительство продолжит настаивать на укреплении дисциплины в американских войсках в Японии и предотвращении повторения инцидентов с их участием отметил он

По словам генсека, инциденты с участием американских военнослужащих "вызывают у местных жителей большое недовольство, тревогу и являются недопустимыми".

Кихара пообещал, что власти Японии продолжат тесное взаимодействие с США по предотвращению подобных инцидентов, а также по снижению бремени для местных жителей, прежде всего на Окинаве, от американских военных объектов.

Ранее полиция Японии арестовала 20-летнего морского пехотинца США, подозреваемого в ограблении и убийстве местной жительницы. Известно, что военнослужащий приписан к авиабазе корпуса американской морской пехоты Футэмма, расположенной в префектуры Окинава на юге Японии.