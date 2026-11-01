Киодо: американский морпех арестован в Японии за ДТП в нетрезвом виде

Пьяный американский морпех устроил ДТП в Японии Киодо: американский морпех арестован в Японии за ДТП в нетрезвом виде

Москва1 ноя Вести.Японская полиция арестовала на южном острове Окинава 21-летнего американского морского пехотинца, который устроил ДТП и пытался скрыться с места происшествия, сообщило информационное агентство Киодо. По его данным, военнослужащий был пьян.

ДТП произошло в развлекательном квартале, который примыкает к базе американских ВВС Кадена. Отмечается, что пехотинца задержан глубокой ночью, когда американским военным запрещено покидать базы.

31 октября агентство сообщило, что японская прокуратура потребовала приговорить к тюремному заключению двух морских пехотинцев с американской авиабазы Ивакуни. Их обвиняют в кражах в местных магазинах на общую сумму более 10 млн иен (свыше 5,1 млн рублей или около 64 тыс. долларов).