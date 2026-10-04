В Японии арестовали подозреваемого в убийстве и ограблении морпеха США

Американский морпех арестован на Окинаве по подозрению в убийстве японки В Японии арестовали подозреваемого в убийстве и ограблении морпеха США

Москва4 окт Вести.Полиция Японии арестовала 20-летнего морского пехотинца США, которого подозревают в ограблении и убийстве местной жительницы, сообщило общественное телевидение страны.

Уточняется, что военнослужащий приписан к авиабазе корпуса американской морской пехоты Футэмма, расположенной в префектуры Окинава на юге Японии.

Правоохранители сообщили, что тело 39-летней жительницы острова было найдено в одном из местных отелей. Записи камер видеонаблюдения показали, что арестованный и погибшая вместе зашли в номер, откуда через некоторое время морпех вышел один.

По предварительным данным, у жертвы также исчезли личные вещи.

Окинава - самый южный из крупных островов Японии, где дислоцировано свыше 70% площади всех находящихся в этой стране объектов Вооруженных сил США, включая крупнейшую за пределами Соединенных Штатов базу ВВС Кадена.

Американские военные периодически становятся на острове фигурантами уголовных дел, открытых, в том числе, по статьям о сексуальном насилии. Подобные случаи вызывают широкий общественный резонанс и недовольство местных жителей, которые выходят на протесты.

Ранее МИД Японии попросил американскую сторону усилить дисциплину среди военных, размещенных в рамках контингента США.