Москва4 октВести.Полиция Японии арестовала 20-летнего морского пехотинца США, которого подозревают в ограблении и убийстве местной жительницы, сообщило общественное телевидение страны.
Уточняется, что военнослужащий приписан к авиабазе корпуса американской морской пехоты Футэмма, расположенной в префектуры Окинава на юге Японии.
Правоохранители сообщили, что тело 39-летней жительницы острова было найдено в одном из местных отелей. Записи камер видеонаблюдения показали, что арестованный и погибшая вместе зашли в номер, откуда через некоторое время морпех вышел один.
По предварительным данным, у жертвы также исчезли личные вещи.
Окинава - самый южный из крупных островов Японии, где дислоцировано свыше 70% площади всех находящихся в этой стране объектов Вооруженных сил США, включая крупнейшую за пределами Соединенных Штатов базу ВВС Кадена.
Американские военные периодически становятся на острове фигурантами уголовных дел, открытых, в том числе, по статьям о сексуальном насилии. Подобные случаи вызывают широкий общественный резонанс и недовольство местных жителей, которые выходят на протесты.
Ранее МИД Японии попросил американскую сторону усилить дисциплину среди военных, размещенных в рамках контингента США.