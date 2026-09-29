Житель Абхазии, подозреваемый в убийстве россиянки, арестован на два месяца Суд арестовал жителя Абхазии, которого подозревают в убийстве россиянки

Москва29 сен Вести.Суд Гагрского района Абхазии арестовал жителя Гудауты Эдгара Абухбу, подозреваемого в убийстве туристки из Оренбургской области, сообщает ТАСС со ссылкой на республиканскую прокуратуру.

Суд Гагрского района удовлетворил ходатайство прокуратуры об избрании в отношении Эдгара Абухбы, подозреваемого в совершении убийства жительницы Оренбургской области, меры пресечения в виде ареста сроком на два месяца сказал сотрудник надзорного ведомства

Родственники девушки 2000 года рождения, приехавшей отдыхать в Абхазию из Оренбургской области, 27 сентября обратились в УВД по Гагрскому району с заявлением о том, она третьи сутки не выходит на связь.

Как выяснилось, девушка отдыхала в Гагре с подругой, и 24 сентября обе должны были уехать, однако она решила остаться в Абхазии еще на несколько дней и продлила аренду жилья. Однако сама там не появилась, и ее телефон был отключен. Позднее было обнаружено ее тело c признаками насильственной смерти.

Вскоре МВД Абхазии сообщило о задержании жителя Гудауты Абухбы по подозрению в убийстве туристки. Он дал признательные показания. Задержанный рассказал, что был вместе с девушкой в съемной комнате в селе Псахара, где во время ссоры задушил ее.

На допросе Абухба сообщил, что планировал утопить тело, но не смог осуществить задуманное, поэтому завернул его в покрывало и оставил в кустах у дороги в районе Бзыбского ущелья. Телефон и личные вещи девушки мужчина выбросил.

По информации прокуратуры, Абухба ранее уже был приговорен к 9 годам лишения свободы за изнасилование 20-летней девушки, причинение тяжкого вреда здоровью и грабеж. Но из-за отсутствия полноценного тюремного учреждения он отбыл только половину срока и освободился около 3 лет назад.

Как заявила уполномоченный по правам человека в Абхазии Анас Кишмария, к трагедии привело отсутствие актуальных законодательных норм, современной тюрьмы, работы с осужденными и контроля за ними после освобождения.

Власти Оренбургской области выразили соболезнования матери погибшей девушки и заявили о готовности оказать ей всю необходимую помощь.