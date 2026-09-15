В Бурятии будут судить москвича, ограбившего и убившего знакомую в горах

Москвич приехал в Бурятию, чтобы убить и ограбить знакомую в горах В Бурятии будут судить москвича, ограбившего и убившего знакомую в горах

Москва15 сен Вести.В Бурятии перед судом предстанет житель Москвы, который во время отдыха в горах жестоко расправился со своей знакомой. Об этом в MAX сообщает пресс-служба СУ СК России по Республике.

Его обвиняют по статьям об убийстве, совершенном с особой жестокостью и разбое в особо крупном размере.

В сентябре 2025 года фигурант вместе со знакомой приехал из Москвы на отдых в поселок Аршан Тункинского района, где во время прогулки в горах решил убить спутницу, чтобы завладеть ее имуществом.

Он напал на женщину, избил, задушил и ограбил ее, а тело скинул в реку Кынгырга. А затем с целью имитации несчастного случая вызвал спасателей, которым заявил, что спутница сорвалась с подвесного моста, упала в воду и ее унесло течением.

Позднее фигурант вернулся в гостиничный номер, откуда похитил украшения и личные вещи потерпевшей, причинив ущерб на общую сумму более 1,1 млн рублей сказано в сообщении

Мужчина отрицает вину и настаивает на версии о несчастном случае, однако эта версия опровергнута экспертным путем и иными доказательствами. В частности, у знакомого фигуранта в Москве обнаружены и изъяты часть вещей потерпевшей: часы с бриллиантами и серьги.

На имущество обвиняемого общей стоимостью 14,9 млн рублей наложен арест. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.