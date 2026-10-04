Посла США в Токио вызвали в МИД Японии из-за преступления американского морпеха Япония вызвала посла США для протеста из-за убийства местной жительницы морпехом

Москва4 окт Вести.Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги вызвал посла США в Токио Джорджа Гласса, чтобы выразить ему протест в связи с убийством местной жительницы, в котором подозревают американского морпеха. Об этом говорится в заявлении японского внешнеполитического ведомства.

Министр иностранных дел Мотэги выразил решительный протест, заявив, что произошедший крайне жестокий и чудовищный инцидент вызывает глубокое сожаление сообщили в МИД страны

Министр призвал американскую сторону принять участие в ведущемся расследовании и потребовал заняться укреплением дисциплины среди дислоцированных в стране американских военнослужащих во избежание подобных инцидентов в будущем.

Ранее полиция Японии арестовала 20-летнего морского пехотинца США, которого подозревают в ограблении и убийстве местной жительницы. Тело 39-летней женщины нашли в одном из местных отелей. Записи с камер видеонаблюдения показали, что морпех и погибшая зашли в номер вместе, а вышел американский военный уже один.