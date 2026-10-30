МИД Японии: Токио требует от Москвы освободить задержанного на Сахалине японца

Мотэги на встрече с Лавровым потребовал освободить задержанного японца МИД Японии: Токио требует от Москвы освободить задержанного на Сахалине японца

Москва30 окт Вести.Глава Министерства иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги потребовал освободить из России японского подданного. Соответствующее заявление ведомства было опубликовано в соцсети Х.

Известно, что жителя Страны восходящего солнца задержали в Сахалинской области за сбор сведений об обороноспособности РФ.

Министр Мотэги инициировал обсуждения ряда двусторонних вопросов, касающихся Японии и России. В частности, речь идет о задержании японского подданного в Сахалинской области. Министр Мотэги решительно потребовал освободить этого человека следует из официального сообщения

Соответствующая просьба была озвучена Министру иностранных дел России Сергею Лаврову на встрече в Атланте. Главы внешнеполитических ведомств также обменялись мнениями по международным вопросам, в числе которых – украинский конфликт.

О том, что правоохранители задержали подданного Японии, стало известно еще в начале октября. Мужчина оказался сотрудником газеты "Хоккайдо Симбун". По данным Федеральной службы безопасности, он собирал и хранил сведения, имеющие отношение к обороноспособности Российской Федерации.