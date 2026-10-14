Москва14 октВести.Россия неоднократно предупреждала Японию о недопустимости использования статуса журналиста для прикрытия разведывательной деятельности. Об этом в эфире радио Sputnik заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
[Мы предупреждали] о недопустимости подобных действий, о несовместимости двух жанров, о невозможности, нелегитимности, незаконности, деструктивности использования журналистики в качестве прикрытия вот такой деятельностиподчеркнула Захарова
Заявление прозвучало на фоне задержания сотрудниками ФСБ в Сахалинской области корреспондента японской газеты "Хоккайдо Симбун". По данным спецслужб, иностранный гражданин по заданию разведки собирал и хранил секретные сведения об обороноспособности и безопасности России.
Захарова подчеркнула, что подобные незаконные и деструктивные действия несовместимы с профессиональной журналистикой.