Мария Захарова прокомментировала инцидент с японским корреспондентом на Сахалине

Захарова: РФ предупреждала Японию о недопустимости разведки под прикрытием СМИ Мария Захарова прокомментировала инцидент с японским корреспондентом на Сахалине

Москва14 окт Вести.Россия неоднократно предупреждала Японию о недопустимости использования статуса журналиста для прикрытия разведывательной деятельности. Об этом в эфире радио Sputnik заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

[Мы предупреждали] о недопустимости подобных действий, о несовместимости двух жанров, о невозможности, нелегитимности, незаконности, деструктивности использования журналистики в качестве прикрытия вот такой деятельности подчеркнула Захарова

Заявление прозвучало на фоне задержания сотрудниками ФСБ в Сахалинской области корреспондента японской газеты "Хоккайдо Симбун". По данным спецслужб, иностранный гражданин по заданию разведки собирал и хранил секретные сведения об обороноспособности и безопасности России.

Захарова подчеркнула, что подобные незаконные и деструктивные действия несовместимы с профессиональной журналистикой.