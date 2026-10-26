Захарова рассказала, к чему может привести реваншистский курс Японии Захарова: реваншистский курс Японии может привести к печальным последствиям

Москва26 окт Вести.Реваншистский курс Японии может привести к печальным последствиям. Москва предупреждает Токио о возможности такого развития событий, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в комментарии для документального фильма "Забытый Генерал" китайской компании "Лаолэй филмс", сообщает ТАСС.

Японское правительство не только не приносит извинений, но и отказывается признавать итоги Второй мировой войны. Именно в этом кроется корень многих нынешних проблем, заявила Захарова.

В японских учебниках упор сделан на территориальных претензиях к соседним странам, тогда как о жестоких действиях японских военных в годы войны ничего не говорится, уточнила дипломат.

Все это укладывается в искаженную логику нынешнего курса Токио с упором на исторический ревизионизм или реваншизм. Это способно привести к весьма печальным последствиям, как это уже случилось более 80 лет назад. Постоянно, публично и по дипломатическим каналам мы предупреждаем японскую сторону об опасности такого развития событий подчеркнула Захарова

Центр общественных связей России сообщил о задержании по подозрению в шпионаже корреспондента бюро японской газеты "Хоккайдо симбун" в Южно-Сахалинске. Его задержали накануне вылета из России, после чего доставили в Москву.

Захарова прокомментировала негодование японских СМИ по этому поводу. По ее словам, прежде чем заявлять о несовместимости журналистики и разведывательной деятельности, японским комментаторам стоило бы глубже изучить историю собственной страны.