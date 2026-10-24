Захарова: Япония использовала журналистский статус как прикрытие для разведки Захарова: в Японии использовали журналистский статус как прикрытие для разведки

Москва24 окт Вести.Прежде чем заявлять о несовместимости журналистики и разведывательной деятельности, японским комментаторам стоило бы глубже изучить историю собственной страны. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Она также подчеркнула, что любое возмущение по поводу задержания японского журналиста в Южно-Сахалинске должно быть адресовано исключительно властям Токио и их западным кураторам.

Ранее Центр общественных связей РФ сообщил о задержании корреспондента бюро японской газеты "Хоккайдо симбун" в Южно-Сахалинске, он подозревается в шпионаже. Его задержали накануне вылета за предела России, после чего доставили в Москву. Захарова прокомментировала негодование японских СМИ по этому поводу.

Окончательную правовую оценку обстоятельствам дела предстоит дать суду. Японским же комментаторам, столь уверенно заявляющим, будто журналистская профессия сама по себе исключает возможность разведывательной деятельности, стоило бы для начала ознакомиться с собственной историей сказала дипломат

В подтверждение тезиса о вербовке журналистов японскими спецслужбами Захарова привела выдержки из книги исследователя Бунтаро Курои "Японские разведывательные органы. Неизвестная картина внешней разведки" (2007). Автор прямо указывает, что журналист газеты "Никкей" Такаси Сугисима, задержанный в КНДР в 1999 году, официально сотрудничал с Управлением расследований общественной безопасности. Более того, сам Сугисима публично признал это в 2003 году на страницах журнала Tsukuru в статье с говорящим названием: "Почему я выступил с обвинениями против Управления расследований общественной безопасности".