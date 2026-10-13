ФСБ: японский журналист задержан в Сахалинской области по подозрению в шпионаже

Японский журналист собирал данные о обороноспособности России на Сахалине ФСБ: японский журналист задержан в Сахалинской области по подозрению в шпионаже

Москва13 окт Вести.Федеральная служба безопасности России пресекла противоправную деятельность аккредитованного при МИД России корреспондента бюро японской газеты "Хоккайдо Симбун" в Южно-Сахалинске. Подданный Японии подозревается в шпионаже в интересах одной из японских спецслужб. Об этом сообщили в ФСБ России.

Журналиста задержали, против него возбуждено уголовное дело. Отмечается, что она собирал и хранил сведения об обороноспособности РФ.

Следственным управлением ФСБ России в отношении подданного Японии возбуждено уголовное дело по статье 276 (шпионаж) УК РФ. По решению Лефортовского районного суда г. Москвы ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. следует из сообщения ФСБ

По версии спецслужбы, журналист действовал по заданию японской разведки. Проводятся дальнейшие следственные и оперативно-разыскные мероприятия.