Задержанный японский журналист собирал данные об участниках СВО с Курил ФСБ: японский журналист собирал данных об участниках СВО с Курил

Москва13 окт Вести.Корреспондент бюро газеты "Хоккайдо Симбун", задержанный по подозрению в шпионаже, собирал сведения о мобилизованных и добровольцах из числа жителей Курильских островов, участвующих в специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил сотрудник ФСБ в видеокомментарии, распространенном Центром общественных связей (ЦОС) ведомства.

Действуя по заданию национальной разведки, он осуществлял сбор и хранение сведений о количестве мобилизованных и добровольных участников специальной военной операции из числа жителей Курильских островов, намереваясь передать эту информацию соответствующим структурам Японии указал сотрудник ФСБ

В отношении японского корреспондента возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ (шпионаж). В ФСБ заявили, что задержанный собирал и хранил данные "в целях их передачи по заданию национальной разведки для использования против безопасности Российской Федерации".

Противоправная деятельность иностранца была пресечена в результате оперативно-разыскных мероприятий, он арестован. Расследование продолжается.

Также ЦОС ФСБ России опубликовал видео задержания подозреваемого в шпионаже японского корреспондента. Силовики задержали его в гостиничном номере. При обыске у мужчины были обнаружены документы с пометкой "Для служебного пользования".