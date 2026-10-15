Москва15 окт Вести.Посол России в Японии Николай Ноздрев отклонил претензии Токио в связи с задержанием японского журналиста по подозрению в шпионаже и посещением острова Итуруп делегацией из Китая. Об этом сообщили в российском посольстве.

Дипломат изложил позицию Москвы 14 октября на встрече с генеральным директором департамента Европы японского МИД Кимитакэ Накамурой.

В ходе состоявшийся 14 октября в МИД Японии беседы с генеральным директором департамента Европы Кимитакэ Накамурой посол России в Японии Николай Ноздрев решительно отвел претензии Токио по поводу задержания японского корреспондента газеты "Хоккайдо симбун"... и визита представителей администрации и деловых кругов провинции Хэйлунцзян на остров Итуруп сказано в комментарии дипмиссии

О задержании в Сахалинской области корреспондента японской газеты "Хоккайдо Симбун" Федеральная служба безопасности сообщила 13 октября. Его подозревают в шпионаже: он собирал и хранил сведения, связанные с обороноспособностью России. Японская сторона выразила недовольство этим фактом, а премьер-министр Японии Санаэ Такаити отвергла утверждения о шпионской деятельности Токио.

Также Япония против визита китайской делегации на Итуруп, так как, с ее точки зрения, этот остров является ее территорией.

Япония требует у России восемь островов Курильской гряды (Итуруп, Кунашир и Малую Курильскую гряду, в которую входят Шикотан, Полонского, Танфильева, Анучина, Юрий, Зеленый). При этом японцы намеренно говорят о четырех островах, объединив все острова и островки Малой Курильской гряды, за исключением Шикотана, как бы в один остров – Хабомаи.

Как заявил 2 сентября на полях Восточного экономического форума заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко, Россия не будет обсуждать передачу Курильских островов Японии — этот вопрос снят с повестки окончательно и бесповоротно.