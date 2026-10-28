Москва28 октВести.Россия предоставила японской стороне консульский доступ к задержанному японскому журналисту, которого подозревают в шпионаже. Об этом сообщил заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко.
По его словам, между Россией и Японией действует консульская конвенция, заключенная много лет назад. Она предусматривает предоставление консульского доступа задержанным гражданам.
Такой допуск был предоставлен в понедельник для представителей японского посольствасказал Руденко журналистам, его слова передает "Интерфакс"
Японского гражданина задержали в октябре в Южно-Сахалинске перед вылетом из России. После этого его доставили в Москву и поместили под стражу. Его подозревают в шпионаже: по данным следствия, он собирал и хранил информацию, связанную с обороноспособностью РФ.
Япония заявила протест, но российский посол не принял претензии японской стороны.