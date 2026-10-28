Японии дали консульский доступ к задержанному журналисту МИД РФ: дипломатов Японии допустили к задержанному в России журналисту

Москва28 окт Вести.Россия предоставила японской стороне консульский доступ к задержанному японскому журналисту, которого подозревают в шпионаже. Об этом сообщил заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко.

По его словам, между Россией и Японией действует консульская конвенция, заключенная много лет назад. Она предусматривает предоставление консульского доступа задержанным гражданам.

Такой допуск был предоставлен в понедельник для представителей японского посольства сказал Руденко журналистам, его слова передает "Интерфакс"

Японского гражданина задержали в октябре в Южно-Сахалинске перед вылетом из России. После этого его доставили в Москву и поместили под стражу. Его подозревают в шпионаже: по данным следствия, он собирал и хранил информацию, связанную с обороноспособностью РФ.

Япония заявила протест, но российский посол не принял претензии японской стороны.