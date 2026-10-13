Японский журналист собирал данные для использования против безопасности России

Подозреваемый в шпионаже японец собирал данные для нанесения урона РФ Японский журналист собирал данные для использования против безопасности России

Москва13 окт Вести.Задержанный в Сахалинской области подданный Японии — корреспондент бюро газеты "Хоккайдо Симбун" — подозревается в шпионаже в интересах одной из японских спецслужб. Об этом сообщила ФСБ России.

По данным ведомства, задержанный собирал и хранил сведения, имеющие отношение к обороноспособности Российской Федерации, "в целях их передачи по заданию национальной разведки для использования против безопасности Российской Федерации".

Противоправная деятельность иностранца была пресечена в результате оперативно-разыскных мероприятий, он арестован. Возбуждено уголовное дело о шпионаже, расследование продолжается.