Москва13 окт Вести.Центр общественных связей ФСБ России опубликовал видео задержания японского корреспондента газеты "Хоккайдо Симбун", подозреваемого в шпионаже. На кадрах мужчина, лицо которого скрыто, задержан в гостиничном номере. При обыске у него обнаружены документы с пометкой "Для служебного пользования".

На видео сотрудник спецслужбы объясняет задержанному, что тот подозревается в шпионаже, и что с ним будут проведены следственные действия, а позднее предоставлен защитник. Журналист отвечает, что не говорит на русском языке.

Противоправная деятельность аккредитованного при МИД России корреспондента бюро газеты "Хоккайдо Симбун" в Южно-Сахалинске была пресечена сотрудниками ФСБ РФ. Подданный Японии подозревается в шпионаже в интересах одной из японских спецслужб для последующего использования информации против безопасности России. Расследование продолжается.