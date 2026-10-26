МИД Японии: задержанный в РФ японский журналист не жалуется на здоровье

Задержанный в России японский журналист не жалуется на здоровье МИД Японии: задержанный в РФ японский журналист не жалуется на здоровье

Москва26 окт Вести.Сотрудники посольства Японии в России провели консульскую встречу с журналистом японской газеты "Хоккайдо симбун", задержанным по подозрению в шпионаже.

Как сообщил МИД Японии, проблем со здоровьем у задержанного нет.

Было подтверждено, что у него нет проблем со здоровьем говорится в сообщении

Японец был задержан спецслужбами в октябре в Южно-Сахалинске накануне вылета за пределы РФ, после чего доставлен в Москву. Сейчас он находится под стражей. Его подозревают в шпионаже: он собирал и хранил сведения, связанные с обороноспособностью России.

Япония выразила протест, однако российский посол отверг все претензии японской стороны.