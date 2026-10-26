Москва26 октВести.Сотрудники посольства Японии в России провели консульскую встречу с журналистом японской газеты "Хоккайдо симбун", задержанным по подозрению в шпионаже.
Как сообщил МИД Японии, проблем со здоровьем у задержанного нет.
Было подтверждено, что у него нет проблем со здоровьемговорится в сообщении
Японец был задержан спецслужбами в октябре в Южно-Сахалинске накануне вылета за пределы РФ, после чего доставлен в Москву. Сейчас он находится под стражей. Его подозревают в шпионаже: он собирал и хранил сведения, связанные с обороноспособностью России.
Япония выразила протест, однако российский посол отверг все претензии японской стороны.