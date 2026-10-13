Захарова об инциденте с японским журналистом: призываем Токио одуматься Захарова после инцидента с японским журналистом призвала Токио изменить курс

Москва13 окт Вести.Россия призывает японские власти пересмотреть политику в отношении Москвы и отказаться от недружественных действий. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в связи с задержанием в Сахалинской области японского журналиста - корреспондента газеты "Хоккайдо Симбун" Имаи Юки. Комментарий дипломата размещен на сайте МИД РФ.

По данным внешнеполитического ведомства, аккредитованный при МИД РФ журналист подозревается в разведывательной деятельности, ему вменяют статью 276 УК РФ (шпионаж).

Захарова заявила, что попытки Японии задействовать своих журналистов для сбора информации в целях подрыва безопасности РФ вызывают сожаление. По словам официального представителя МИД РФ, сегодняшнее событие – не единичный случай.

Дипломат связала инцидент с ухудшением двусторонних отношений, вызванным антироссийским курсом Токио после начала специальной военной операции и политикой Японии, затрагивающей интересы РФ в сфере безопасности на Дальнем Востоке. По мнению Захаровой, произошедшее дополнительно осложнит российско-японские связи.

В очередной раз призываем официальный Токио одуматься и изменить свой подход, отказавшись от враждебных шагов в отношении России заключила Захарова

13 октября ЦОС ФСБ России опубликовал видео задержания на Сахалине подозреваемого в шпионаже японского корреспондента. Силовики задержали его в гостиничном номере. При обыске у мужчины были обнаружены документы с пометкой "Для служебного пользования".