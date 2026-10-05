Захарова: недружественные выпады Токио в отношении РФ не останутся без ответа

Захарова заявила о контрмерах против Японии Захарова: недружественные выпады Токио в отношении РФ не останутся без ответа

Москва5 окт Вести.Недружественные выпады Японии не останутся без соразмерных контрмер с российской стороны. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что Токио старается не отставать в собственных стараниях от остальных русофобов, чем только отдаляет перспективу установления долгосрочного мира на Украине.

Недружественные выпады Токио не останутся без соразмерных контрмер с нашей стороны, которые будут ориентированы прежде всего на сферы, представляющие интерес для Японии приводит пресс-служба МИД слова Захаровой

По ее словам, любые попытки Японии нанести ущерб России выглядят "неуклюже".

Ранее в МИД РФ заметили, что курс Японии на ремилитаризацию провоцирует дополнительные риски для дальневосточных рубежей России.