Захарова: Япония привлекает журналистов к сбору данных против России Захарова: Япония задействует журналистов для сбора данных против РФ

Москва13 окт Вести.Япония пытается использовать своих корреспондентов, работающих в РФ в статусе иностранных журналистов, для сбора информации, направленной на подрыв безопасности России. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, такие действия Токио вызывают сожаление. Захарова также отметила, что речь идет не об единичном случае.

Попытки Токио задействовать своих корреспондентов, находящихся в России и имеющих статус иностранных журналистов, для сбора информации в целях подрыва безопасности нашего государства вызывают сожаление. Не можем не указать на то, что сегодняшнее событие - не единичный случай приводятся ее слова на сайте МИД

13 октября Центр общественных связей ФСБ России распространил видео задержания на Сахалине японского корреспондента, подозреваемого в шпионаже. Его задержали в номере гостиницы. Во время обыска у мужчины нашли документы с грифом "Для служебного пользования".